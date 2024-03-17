Kedisini öldüren köpeği darbetti: Görüntüler ihbar sayıldı

Yayınlanma: 17.03.2024 - 09:45

Güncelleme: 17.03.2024 - 09:45

İzmir Urla'da, Kuşçular Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında iddiaya göre, hafriyat iş yeri bulunan M.K.'nın beslediği kedi, komşusunun bekçi köpeği tarafından kovalandı.

Aracın altına kaçan kediyi yakalamak için koşan köpek, M.K'nın aracının kaportasını ve tamponunu ısırıp zarar verdi. Köpek, kediyi de aracın altından yakalayarak boğdu. Olayı gören M.K., yan taraftaki iş yerinin bekçi köpeğine eline geçirdiği su hortumuyla vurmaya başladı.

Ardından, kaçmaya çalışan köpeğe sandalye fırlattı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yaşananlara tanıklık eden M.K.'nın müdahale etmediği görüldü.

GÖRÜNTÜLER İHBAR KABUL EDİLDİ

Olay, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti. Görüntüleri ihbar kabul eden Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler M.K. ve M.K.'yı gözaltına alındı. İki şüphelinin, yarın mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.