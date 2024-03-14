Şanlıurfa'da hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı: Çalınanlar arasında köpek de var
Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karaköprü ilçesindeki bir evden televizyon, çapa motoru ve bir köpeğin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırmalarda şüpheliler Ö.F.A. ve M.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Bu arada zanlılardan kurt köpeğini satın alan M.F.T. hakkında ise işlem yapıldı, köpek sahibine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Arkamda oturuyordu, anlatsın'
- Dünyanın kamera konusunda en iyi telefonu belli oldu
- Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı
- Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!
- İstanbul’da son durum ne?
- Bir hanede 2 bin 99 seçmen!
- Eros'un katili hakkında karar
- DEM Parti'den ilk açıklama geldi!
- Çocukluk ve gençlik...
- ‘Daireleri sayıyor herhalde’