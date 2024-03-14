Şanlıurfa'da hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı: Çalınanlar arasında köpek de var

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:24
Şanlıurfa'da hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı: Çalınanlar arasında köpek de var
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karaköprü ilçesindeki bir evden televizyon, çapa motoru ve bir köpeğin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırmalarda şüpheliler Ö.F.A. ve M.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Bu arada zanlılardan kurt köpeğini satın alan M.F.T. hakkında ise işlem yapıldı, köpek sahibine teslim edildi.


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