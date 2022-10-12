Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’deki Türk bilim insanlarının yürüttüğü çalışmaları inceledi: 'İlhamım parlak zihinler'

12 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İkinci Yüzyıl Vizyonu” çerçevesinde ABD’deki temaslarına devam etti. MIT ve Harvard’ta Türk bilim insanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, dün Prof. Joel Shulman ile görüştü. Kılıçdaroğlu, bilim insanları Daron Acemoğlu, Canan Dağdeviren, Zeynep Ton, Dani Rodrik, Asu Özdağlar, Pınar Doğan, Mehmet Toner, Gökhan Hotamışlıgil ve Bilge Yıldız’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"EKONOMİYİ KONUŞTUK"

“Bu ziyaret sayesinde dünyam zenginleşti” diyen Kılıçdaroğlu, “Bilim insanlarıyla beraber olmak, onların düşüncelerini almak, onların yaptıklarını görmek gerçekten heyecan verici. Ben ve arkadaşlarım bunun mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Acemoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, “Vizyon programımız kapsamında Türkiye’nin geleceğini, ekonomiyi iyileştirecek çözüm yollarını konuştuk. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı vizyonumuz için, dünyadaki en parlak zihinlerden ilham alıyoruz” açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Daron (Acemoğlu) Hocam ile görüşürken dedim, ‘Keşke mümkün olsa da politikacılar, bilim insanlarıyla bir araya gelip, oturup konuşabilseler. Onların dünyalarını, beklentilerini öğrenebilseler’ diye. Bir toplumu ileriye taşıyacak olanlar bilim insanları. İnsanlar bilim ürettikçe, bilim teknolojiye dönüşüp sanayi onları üretim haline getirirse hem toplum hem insanlık kazanır. Bilimde de çok hızlı değişimler, dönüşümler var. Biz bunun ne kadar farkındayız, onu da bilmiyorum.”

Kılıçdaroğlu, Hotamışlıgil ve ekibinin çalışmalarını inceledi.

İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

MIT temaslarına Türk öğrencilerle de bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP’nin İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ne değinerek “Ana felsefesi dünyanın bütün demokratlarının birleşmesi yönünde. Demokrasinin olduğu yerde bilim de gelişiyor. Türkiye’den de çok sayıda öğrenci MIT’de çalışıyor, bu bizim için önemli. Burada aldıkları bilgiyi Türkiye’de de geliştirmelerini istiyoruz. MIT ile Türkiye’deki üniversitelerin belli alanlarda işbirliği yapması da en büyük amaçlarımızdan” dedi.

"KISIR TARTIŞMALAR..."

Kılıçdaroğlu, Boston’da yatırımcı Joel Shulman ile bir araya geldi. Görüşmenin, CHP iktidarında; Türkiye’de yapılacak teknoloji yatırımları için bir ön görüşme niteliğinde olduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu’na, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik “icazet aldı” sözleri için, “E olsun, ne olacak. Ben hiçbir zaman Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına cevap vermedim ki” dedi. Türkiye’deki tartışmaların sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Şu anda oradaki kısır tartışmanın tamamen dışında kalmak istiyorum” yanıtını verdi.

"BÜTÜN SORUNLARI AŞACAĞIZ"

Bir öğrenci, “Türkiye’nin gerçekten artık bir değişime ihtiyacı var” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu ise gence, “Değişimi siz sağlayacaksınız. Ben elimden gelen çabayı göstereceğim. Siz yeter ki oy kullanın. Gerisini ben halledeceğim” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, bir öğrencinin, “Seçimi kazanırsanız ilk 90 dakikada ne yapacaksınız” sorusu üzerine şunları söyledi: “Önce bir hasar tespit komisyonu kuracağız. Devletin geliri nedir, gideri nedir, yükümlülüğü nedir, zaafları nedir, taahhütleri nedir bunları bilmiyoruz. Yani devlet, saydam bir devlet olmaktan çıkmış. Önce bu saydamlığı sağlamamız lazım. Bu konuyla ilgili bürokratları görevlendireceğim. Bize bir hasar tespit raporu getirecekler. O raporu aldıktan sonra oturacağız, ona göre bir karar vereceğiz.”

Kılıçdaroğlu, “gelecek kaygısı yaşadıklarını” söyleyen gençlere “Umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye, düşündüğünüzden çok daha güçlü bir ülke. Bütün bu sorunları aşacak kapasitesi var. İyi bir birikimi var. Sizin hayalleriniz benim hedefim olacak diyorum. Bundan en ufak bir endişeniz olmasın. Beraber çözeceğiz” sözleriyle seslendi.