Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye’de görevli büyükelçileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Türkiye’de görevli büyükelçileri ile akşam yemeğinde buluştu.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut’un da katıldığı yemekte CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile AB Uyum Komisyonu Üyesi Milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir eşlik etti.
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