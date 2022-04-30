Kemal Kılıçdaroğlu: 'Bu ülkede, bu coğrafyada yaşayan herkese bir sözüm var. Bu kucaklaşmayı sağlayacağım'

30 Nisan 2022 Cumartesi, 23:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Kılıçdaroğlu, “Bu güzel ülkede hepimiz kucaklaşalım ve barış içinde yaşayalım, en büyük arzum bu ve benim bu ülkede yaşayan, bu coğrafyada yaşayan herkese bir sözüm var; ben bu kucaklaşmayı sağlayacağım, ben bu barışı sağlayacağım. Ben bu ülkede her çocuğun evde huzur içinde anneleri tarafından yatağa yatırılmasını sağlayacağım, ben bu ülkede ve bu coğrafyada hiçbir ailenin karanlıkta kalmaması için mücadele edeceğim” ifadelerine yer verdi.

“SADECE KENDİ SORUNLARIMIZI DEĞİL İSLAM DÜNYASININ DA SORUNLARINI ÇÖZMEK ZORUNDAYIZ”

Kemal Kılıçdaroğlu da şöyle konuştu:

Şefik Bey konuşma yaparken heyecanlandığını söyledi, heyecan güzel bir şeydir. Öncelikle sizlerle bizi buluşturduğu için, beni buluşturduğu için, dostları buluşturduğu için hepinize yürekten teşekkür ederim. Ramazan ayı duygularımızın yoğunlaştığı bir aydır. Bu ayda her birimiz birbirimizin derdiyle meşgul oluruz, sorunlar varsa çözmeye çalışırız. Dolayısıyla ramazan ayında dostluk, kardeşlik, kucaklaşmak çok önemlidir. Buna büyük bir ihtiyacımız var, kucaklaşmaya ihtiyacımız var, dertleşmeye ihtiyacımız var, helalleşmeye ihtiyacımız var. Biz bunları yaparsak bu ülkedeki bütün sorunları çözeriz. Niye çözmeyelim? Elin oğlu kendi sorunlarını çözüyor da biz niye çözmeyelim. Sadece kendi sorunlarımızı değil İslam dünyasının da sorunlarını çözmek zorundayız. Bakın bugün İslam dünyasında kan akıyor, insanlar birbirlerini öldürüyorlar.





Neden acaba, hangi gerekçeyle yapılıyor bunlar. Ramazan ayı bütün İslam dünyasının bir araya gelip kendi duygularını paylaştıkları, dostluğun, barışın, kardeşliğin egemen olduğu bir dünyayı inşa etme ayı olmalıdır. Biz Ramazan ayını bu duygularla kutlamalıyız, bu duygularla anmalıyız, bu duygularla bir araya gelmeliyiz. Hepimizin görevi en yaşlımızdan en gencimize kadar, kadından erkeğe kadar hepimiz aynı duygularla büyütmek zorundayız sevgiyi, barışı, kardeşliği ve dolayısıyla bu davet benim açımdan çok anlamlı ve önemli.

“BU ÜLKEDE YAŞAYAN, BU COĞRAFYADA YAŞAYAN HERKESE BİR SÖZÜM VAR; BEN BU KUCAKLAŞMAYI SAĞLAYACAĞIM”