Kemal Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin 'Memur Teomanlarına' yeniden sesleniyorum, az kaldı, sizin zamanınız geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara yönelik çağrısı ile ilgili, “Memurlarımızı mafyatik işlere zorlamış olan herkesi tehdit ediyorum, evet! Hakkı yenmiş memurlara, bu ülkenin 'Memur Teomanlarına' ise yeniden sesleniyorum: Az kaldı. Sizin zamanınız geliyor, bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz” açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında, memurlara yönelik çağrısı ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.
Kılıçdaroğlu, videoyu; “Memurlarımızı mafyatik işlere zorlamış olan herkesi tehdit ediyorum, evet! Hakkı yenmiş memurlara, bu ülkenin 'Memur Teomanlarına' ise yeniden sesleniyorum: Az kaldı. Sizin zamanınız geliyor, bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz” notuyla paylaştı.
Memurlarımızı mafyatik işlere zorlamış olan herkesi tehdit ediyorum, evet! Hakkı yenmiş memurlara, bu ülkenin “Memur Teomanlarına” ise yeniden sesleniyorum: Az kaldı. Sizin zamanınız geliyor, bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. pic.twitter.com/3f85q4fLnx— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 19, 2021
'ORAYA GELECEĞİM VE ONLARIN BAŞINA ÇÖKECEĞİM'
Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:
“Efendim siz devlet memurlarını tehdit mi ediyorsunuz? Yasal ölçüler içinde çalışan hiç kimseyi tehdit etmek benim haddim değildir. Kim devletine, milletine hizmet ediyorsa benim başımın üstünde yeri vardır. Hangi görüşten olursa olsun. Ama mafyatik ilişkilere girenler, ‘Onları tehdit mi ediyorsun’ diyorlarsa ‘Evet onları tehdit ediyorum.’ Kimsenin hakkını yedirmeyeceğim. Efendim savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış, bulunmazsanız namertsiniz. Buradan yine bütün memur arkadaşlarıma, bütün kamu görevlilerine sesleniyorum. Görevinizi millet adına yapınız, ettiğiniz yemin çerçevesinde görev yapınız. Mafyatik ilişkilere sizi zorlarlarsa bu kardeşinize haber vereceksiniz. Oraya geleceğim ve onların başına çökeceğim.”
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