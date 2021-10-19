Barış Pehlivan yazdı: Kılıçdaroğlu'na güvenlik çemberi
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Kılıçdaroğlu'nun “Siyasi cinayetler kaygım var” sözlerinin ardından koruma sayısında yaşanan artışa dikkat çekti.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde, "Kılıçdaroğlu’na ‘Cinayet’ Koruması" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Pehlivan bugünkü yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Siyasi cinayetler kaygım var” sözlerinin ardından koruma sayısını artırdığını belirtti.
Yazıda, Marmaris Belediyesi’nin düzenlediği Yerel Medya Çalıştayı’na katılan Kılıçdaroğlu için daha fazla polis tarafından güvenlik çemberi oluşturulduğuna dikkat çekildi.
Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 'Siyasi cinayetler kaygım var' sözü sıcaklığını koruyor. Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak 'siyasi cinayet' iddialarıyla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını istedi.
Tam da bu süreçte, kritik bir duyum aldım.
Geçen hafta sonu Marmaris’te önemli bir buluşma vardı. Marmaris Belediyesi’nin düzenlediği Yerel Medya Çalıştayı’na onlarca şehirden yüzlerce gazeteci katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu da çalıştayın kapanışında bir konuşma yaptı.
İşte orada, yani Marmaris’te bulunan gazeteciler önemli bir detayı gözlemledi.
Buna göre: Kılıçdaroğlu’nun koruma önlemleri artırılmıştı.
Gazeteciler duymuş ki CHP lideri için belirlenen koruma seviyesi yükseltilmişti. Önceki zamanlara kıyasla daha fazla polis tarafından güvenlik çemberi oluşturulduğu fark edilmişti.
Bu değişim de Kılıçdaroğlu’nun 'Siyasi cinayetler kaygım var' açıklamasıyla ilişkilendirildi."
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