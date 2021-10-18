Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamaları ile ilgili olarak 'hakaret' iddiası ile suç duyurusunda bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Erdoğan'ın avukatları Kılıçdaroğlu'nun hakaret suçu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kanun dışına çıkmış devlet memurlarına, “Kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin” ifadeleriyle yaptığı çağrısına Erdoğan tepki göstermişti.
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