Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'İsrail' yanıtı: 'Başka'ları hatırlattı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İsrail'le attığımız adımlar başkadır, Kudüs davamız başkadır" ifadelerini kullanan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. "Sende hep başka başka" diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a; Kaşıkçı cinayeti, Mavi Marmara, Rahip Brunson olayı ve sığınmacı sorunundaki 'başka' açıklamalarını hatırlattı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "İsrail'le attığımız adımlar başkadır, Kudüs davamız başkadır" ifadesini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Söz konusu ifadeleri eleştiren CHP lideri, Erdoğan'a Kaşıkçı cinayeti, Mavi Marmara, Rahip Brunson olayı ve sığınmacı sorunundaki değişken açıklamalarını hatırlattı.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"'İsrail'le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır' demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz! Sende hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka. Rahip Brunson başka. Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlak anlayışı bambaşka."
"İsrail'le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır" demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz! Sende hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka. Rahip Brunson başka. Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlak anlayışı bambaşka.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 20, 2022
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