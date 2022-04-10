Kemal Kılıçdaroğlu emekli polislerle iftarda buluştu

10 Nisan 2022 Pazar, 23:24

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanlığı’nın 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla bugün Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlediği iftarda emekli emniyet mensupları ile buluştu.

İftara, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da katıldı.

"AİLENİZE ZAMAN AYIRACAĞINIZ GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKINDIR"



Kılıçdaroğlu, 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda, “Emniyet teşkilatımızın değerli mensupları; çalışma koşullarınızın düzeltildiği, liyakate göre atamaların gerçekleştiği, özlük haklarınızın iyileştirildiği, huzur ve mutluluk içinde görevinizi icra edeceğiniz ve ailenize de zaman ayıracağınız güzel günler çok yakındır” demişti.











