Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de temel atma töreni ve etkinliklere katıldı

27 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

İzmir’de depremzelere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hakkınızı arayın, hakkınızı aradığınız sürece biz yanınızda olacağız” dedi. Bir depremzede Kılıçdaroğlu’na “Elimizden tutun” dedi. Kılıçdaroğlu ise “Yurtdışından kredi alıyoruz bu binaları yapmak için, krediyi de engelliyorlar” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu dün İzmir’de bir dizi etkinlik ve açılış törenine katıldı. Bayraklı ilçesinde, 30 Ekim İzmir Depremi Proje Alanı Mağdurları Platformu ile bir araya gelen Kıçdaroğlu, depremzelerin “emsal artışı” talebine ilişkin şunları söyledi: “Kat yükseklikleri konusunda Tunç Başkan, ‘eğer vatandaş ödeyemiyorsa, bu ödemeyi bir şekliyle başka yollardan karşılamak gerekiyorsa, bunun için kat yüksekliği gerekiyorsa vereceğiz’ dedi. Sizden isteğim ‘gerekirse yapılacak’ dediniz, gerekirse değil ‘yapılacak’ deyin. Burada yüksek binalar yapılıyor değil mi, yapılıyor. Engel çıkaracaklar. Onlar engel çıkarırsa İzmirliler onlara hesap sorar.”

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzede ve kentsel dönüşüm için Dünya Bankası’dan sağladığı ancak Hazine tarafından halen onaylanmayan kredi konusunda da iktidara yüklendi. Orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde evi yanan yurttaşlara senet imzalatılarak borçlandırıldıklarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin bu konuda yurttaşlara yardımcı olacağını anlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “emsal artışını” yapacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu daha sonra “Apaydınlık Bir Gelecek: Yeni Bir Siyaset, Toplum ve Emek Yüzyılı Fütürizm Çalıştayı”na konuk oldu. Teknolojinin gelişimi ve beyin göçü üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet dönemi başarılarını aktardı.

‘ÜRETMEK ÇOK DEĞERLİ’

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği Bayındır Süt İşleme Tesisi’nin temel atma törenine katıldı. Konuşmasında Kılıçdaroğlu, “Üretmek katar değerli bir şey yoktur. Alınteri, kazanmak, onuruyla gezmek. Elâleme muhtaç olmamak, Türkiye’nin büyümesi, kalkınması ve dünyada söz sahibi olmak demektir. Bize diyorlar ki ‘Batı’nın egemen güçleri niye toprağı ekiyor? Un mu, buğday mı, yem mi, saman mı lazım biz verelim’ diyor. Bizim çiftçimiz kazansın diyor. Ya bizim çiftçimiz ne yapsın, kazanmasın. Bu kaderi beraber değiştireceğiz” dedi.