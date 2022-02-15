Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’den iktidara ‘zammı geri çek’ çağrısı yaptı

15 Şubat 2022 Salı, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Buca metrosunun temel atma törenine katılmak için gittiği İzmir’den iktidara “sandık” çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu’nun İzmir programı, partisinin Konak’taki yeni il binasının açılışıyla başladı. CHP lideri daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 12 milyar liralık bütçeyle hayata geçirdiği Buca metrosunun temel atma törenine katıldı.

"HÜKÜMET YOK Kİ"

Törende yaptığı konuşmaya, “Ankara’ya sesleniyorum” sözleriyle başlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Elektrik zamlarını geri çek” çağrısı yaptı ve şu ifadeleri kullandı: “Yüzde 127 zam Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmıyor. Sarayda oturup hiçbir şey ödemeyeceksin, vatandaşa gelince yüzde 127 zam. Ortada hükümet yok ki istifa etsin. Hiç endişe etmeyin. Moralinizi bozmayın. Sabırla bekleyin. Sandığı getirecekler, derslerini vereceğiz. Demokratik yollarla bir daha gelmemek üzere göndereceğiz bunları.”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeye barışı, özgürlüğü, birlikte yaşamayı getireceğiz. Bu ülkede adaletin olmadığını, çocukların yatağa aç girdiğini, kaynakların beşli çeteye harcandığını, milyonlarca gencin işsiz olduğunu, evlerde huzurun olmadığını, geçinmenin çok zor olduğunu biliyorum. Millet İttifakı’nın iktidarında halk için, gençlerimiz için, kadınlarımız için çalışacağız. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Halktan topladığımız her kuruşun hesabını halka vereceğiz. Halka hesap vermeyen siyasi anlayışı reddediyoruz. Kararlılıkla adım atacağız ve hedefimize ulaşacağız. Hedef iktidar. Bir avuç azınlığın, tefecinin, beşli çetenin iktidarı değil, halkın iktidarı” dedi.

"İZMİRLİLER BU ÜLKEDE DEĞİL Mİ?"



Törendeki konuşmasında Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden bölümler okuyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer, “İzmir bu ülkenin ayrılmaz bir parçasıdır. İzmir bu ülkede değil mi? İzmirliler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi?” ifadesini kullandı. Soyer, iktidara şu sözlerle seslendi: “Biz İzmir’i demirağlarla örüyoruz. Ankara, üzerinize aldığınız Halkapınar-Otogar metrosu nerede? Yedi yıldır yatırım planında olan bu proje için neden tek bir adım atmadınız? Deprem kredisi ve onay bekleyen onlarca projemizi ne zaman onaylayacaksınız? İzmir 133 milyar vergi ödemesine rağmen sadece 3.5 milyar liralık yatırım aldı Bu bizi yıldıramayacak.”

