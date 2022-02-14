Son dakika: Kılıçdaroğlu İzmir'de halka seslendi
Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de yaptığı bir mitingde halka seslendi. Kılıçdaroğlu, "Ankara'ya bir mesaj da ben gönderiyorum. Elektrik zamlarını geri al. Yüzde 127 zam Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Sarayında oturacaksın, her şey bedava olacak, hiçbir şey ödemeyeceksin. Vatandaşlara gelince yüzde 127 zam" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de halka seslendi.
Kılıçdaroğlu, yapılan elektrik zamları geri alınması çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, "Hedef iktidar" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:
- Ankara'ya bir mesaj da ben gönderiyorum. Elektrik zamlarını geri al. Yüzde 127 zam Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Sarayında oturacaksın, her şey bedava olacak, hiçbir şey ödemeyeceksin. Vatandaşlara gelince yüzde 127 zam.
- Barışı getireceğiz, özgürlüğü getireceğiz. Kimseyi yaşam tarzı dolayısıyla eleştirmeyeceğiz, ötekileştirmeyeceğiz.
- Hiç endişe etmeyin gençler gerçekten güzel günler göreceğiz. Bu ülkenin gençleri sakın umutsuzluğa kapılmayın. Geleceğinizi sakın yurt dışında aramayın. Yaşanabilir bir Türkiye'yi Millet İttifakı ile yapacağız.
- Halkına hesap vermeyen bir siyasi anlayışı reddediyoruz, reddeceğiz.
- İzmir milletvekili olmaktan da gurur duyduğumu ifade edeyim. İzmirliler için çalışmak benim için ayrı bir gurur meselesi.
- Türkiye'nin bütün sorunlarını biliyoruz. Buna karşın umutluyuz. Bir kez daha vurguluyorum: Karamsarlığa asla kapılmayın. İnançla kararlılıkla adımımızı atacağız ve hedefe ulaşacağız. Hedef halkın iktidarı; bir avuç tefecinin, beşli çetenin değil. Halkla yöneteceği her kuruşun hesabını vererek.
- Belediye başkanlarımız bütün aksaklıklara, engellemelere rağmen hizmet yapıyorlar.
- Bu yatırımı gerçekleştiren işçisinden belediye başkanına mühendisine kadar hepsine teşekkür etmek istiyorum. Temelini attığımız metronun açılışını da yapacağız inşallah.
- Hiç endişe etmeyin. Sabırla bekleyin. Sandığı getirecekler, derslerini vereceğiz. Demokratik yollarla bir daha gelmemek için göndereceğiz bunları.
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