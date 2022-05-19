Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitingi için yazdı: Çağrıda bulundu

19 Mayıs 2022 Perşembe, 11:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs'ta gerçekleşecek 'Milletin Sesi' mitingi için bir yazı kaleme aldı. "Herkes bilmelidir ki; benim halkımla birlikte her gün daha fazla büyüttüğüm Adalet Yürüyüşüm bu ülkeye adalet, eşitlik ve özgürlük gelinceye kadar devam edecektir" diyerek yazısına başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, tüm yurttaşları mitinge davet etti.

Kılıçdaroğlu’nun politikyol.com’daki yazısı şöyle:

"Bütün Politikyol okuyucuları bilmelidir ki 21 Mayıs Mitingimiz ülkemiz açısından tarihi bir dönüm noktasına denk düşmektedir.

Bu miting sadece bir partinin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin mitingi değildir.

Bu miting;

Ülkemizin ve siyasetin yasaklarla değil; özgürlük ve demokrasi ile taçlandırılmasını isteyenlerin mitingidir.

Bu miting; geçinemeyen, açlık ve yoksulluk içinde kendi kaderine terk edilmiş milyonların mitingidir.

Bu miting; emeği sömürülen, emeklilikte yaşa takılan, 3600 ek gösterge hakkından mahrum bırakılan mağdurların mitingidir.

Bu miting; ülkenin kaynaklarını millete değil; 5’li çeteye aktaranlara karşı çıkanların mitingidir.

Bu miting; kentlerimizi betona boğup yaşanmaz hale getirenlere karşı yaşanabilir, nefes alınabilir kentleri savunanların mitingidir.

Bu mitin; dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan herkesin eşit olduğu bir ülke mücadelesi verenlerin mitingidir.

Bu miting; bir kişiye bütün yetkileri vermeye, yalnızca onu güçlendirmeye değil; devleti, milleti, kurumları güçlendirmeye taraf olanların mitingidir.

Bu miting; Karadeniz’in derelerine, yaylalarına, Kaz Dağları’nın ormanlarına, Munzur’un özgür akan suyuna, Akdeniz’in ve Ege’nin kıyılarına; yani taşına, toprağına, suyuna sahip çıkanların mitingidir.

Bu miting; mahsulü tarlada kalanların, borcunu ödeyemeyenlerin, besleyemediği için süt ineğini kesenlerin, Çukurova’da pamuk ekenlerin, Karadeniz’de çayı ve fındığını satamayanların, Ege’de zeytinleri sökülenlerin mitingidir.

Bu miting; gelecek hayalini kaybetmiş; yurt dışına çıkmış ve çıkma hayalleri kuranlara ülkesine davet mitingidir.

Bu miting; şiddet gören kadınların, iş bulamayan gençlerin, sefalet koşullarına terk edilen emeklilerin mitingidir.

Bu miting; çiftçinin, işçinin, köylünün mitingidir.

Bu miting ataması yapılmayan öğretmenin, haksız ve hukuksuzca mağdur edilen KHK’lıların, mitingdir.

Herkes bilmelidir ki; benim halkımla birlikte her gün daha fazla büyüttüğüm Adalet Yürüyüşüm bu ülkeye adalet, eşitlik ve özgürlük gelinceye kadar devam edecektir.

Hep birlikte hakça bir düzen kuracağız. Hep birlikte korku duvarlarını yıkacağız. Hep birlikte milletin olanları millete geri vereceğiz.

Bütün vatandaşlarımı 21 Mayıs Mitingi’ne davet ediyor; ülkemizin birliği, Cumhuriyetimizin birikimi, demokrasimizin geleceği için bu birlikteliğin tarihi olduğuna inanıyor; bu inançla bütün milletimizi selamlıyorum."