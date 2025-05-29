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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusu!

29.05.2025 11:21:00
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Haber Merkezi
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusu!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Dr. Emrah Gülsunar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin dava 30 Haziran’a ertelenirken, dava sürecine dair dikkat çeken iddialarda bulunan gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar hakkında, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Gerçek Gündem'in haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, iki gün önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçeyle, Mengü ve Gülsunar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlamalarıyla şikayetçi oldu.

NE OLMUŞTU?

CHP kurultaylarının iptali talebiyle açılan davanın ikinci duruşması 26 Mayıs’ta görülmüş ve mahkeme, davanın; 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan kurultayın yok hükmünde sayılması, iptali ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi üyelerinin görevlerine iadesi talebiyle açıldığını tutanağa geçirmişti. Dava 30 Haziran’a ertelendi.

Kararın ardından gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında dava sürecine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atmıştı. Mengü, şu ifadeleri kullandı:

“Savcı ifadeye çağırdı, Kemal Bey ifadeye gitmedi. Bunu, ‘Kemal Bey mağdur sıfatıyla ifade vermek istemiyor, partiyi korumak için’ diye yorumlayanlar oldu. Ancak benim anladığım tam tersiymiş. Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre savcı, ‘Kemal Bey gelip burada ifade verir ve “Olur mu öyle şey, CHP’de yolsuzluk olabilir mi? Ben o zaman genel başkandım, böyle bir şey yaşanmadı, kabul etmiyorum” derse dosyayı kapatırız’ mesajını iletmiş. Ancak Kılıçdaroğlu yine de ifade vermeye gitmemiş.”

EMRAH GÜLSUNAR’IN PAYLAŞIMINA DA DAVA

Kılıçdaroğlu ayrıca, kendisi hakkında sosyal medya paylaşımında “hakarete varan” ifadeler kullandığı gerekçesiyle akademisyen Emrah Gülsunar hakkında da şikayette bulundu.

Gülsunar, Mengü’nün videosunu alıntılayarak şu ifadeleri paylaşmıştı:

“Bu artık sözün bittiği yer. Bir insanın bile isteye rejimin hukuksuz yargı operasyonuyla kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir.”

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