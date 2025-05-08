Son Dakika.. Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

Yayınlanma: 08.05.2025 - 16:38

Güncelleme: 08.05.2025 - 18:53

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin 'şaibe' iddialarıyla açılan dava kapsamında ifadeye çağırıldı.

Kılıçdaroğlu, partinin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada "mağdur" sıfatıyla da ifade vermeyecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı soruşturma için daha önce "tanık" olarak ifadeye çağrılan ancak ifade vermeyeceğini avukatı aracılığıyla ileten Kılıçdaroğlu'na, bu kez "mağdur" olarak ifadesinin alınması için çağrı kağıdı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu savcılığa, "mağdur" olarak da ifade vermeyeceğini bildirdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA: GİTMEYECEĞİM

Gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 8, 2025

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in genel Başkanlık için yarıştığı 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayda Özel, CHP'nin yeni genel başkanı seçilmişti.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin kurultayına yönelik iptal davaları açmıştı. İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiş, mahkeme davayı 26 Mayıs'a ertelemişti.

''PARTİNİN KİRLİLİKTEN ARINMASI GEREKİR'' DEMİŞTİ

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süren sessizliğin ardından KRT'de katıldığı bir programda Kurultay'a ilişkin 'şaibe' iddiaları hakkında "Parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız, e sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir" diye konuşmuştu.