Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '6 Mayıs' paylaşımı!

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilmelerinin 53'üncü yıldönümüne ilişkin bir paylaşım yapan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Düşmanlar değişmedi ama bizlerin amaç ve kararlılığı da değişmedi. Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '6 Mayıs' paylaşımı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 14:47

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmelerinin 53'üncü yılına ilişkin bir  paylaşım yaptı.

"DÜŞMANLAR DEĞİŞMEDİ AMA BİZLERİN AMAÇ VE KARARLILIĞI DA DEĞIŞMEDİ"

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tam Bağımsız Türkiye inancı ile emperyalizme karşı canları pahasına mücadele eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı, idam edilişlerinin 53. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Düşmanlar değişmedi ama bizlerin amaç ve kararlılığı da değişmedi. Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!"


Etiketler: #Deniz Gezmiş #Hüseyin İnan #Kemal Kılıçdaroğlu #Yusuf Aslan

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