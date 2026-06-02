"Mutlak butlan" ile CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi açıklandı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı açıklandı mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında kimler var?
Mutlak butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı oldu. Sarı, MYK üyelerinin isim ve görevlerini duyurdu.
KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMI
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter
Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman
Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Hakan Uyanık – AR-GE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı