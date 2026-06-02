Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı açıklandı mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında kimler var?

2.06.2026 16:22:00
Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi açıklandı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı açıklandı mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında kimler var?
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN MYK'SI AÇIKLANDI MI? 

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN MYK'SINDA KİMLER VAR?

Mutlak butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı oldu. Sarı, MYK üyelerinin isim ve görevlerini duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMI

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter

Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman

Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Hakan Uyanık – AR-GE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

