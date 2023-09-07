Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu'ya açtığı davayı kazandı!

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 bin lira tazminat ödemeye mahkûm oldu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, dava ile ilgili yaptığı açıklamada, "Süleyman Soylu'dan, seviyesizliğinin hesabını soracağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 12:19
Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu'ya açtığı davayı kazandı!
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik açtığı davada karar çıktı.

Kararı duyuran Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Soylu'nun 40 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildiğini aktardı.

"SÖZÜMÜZÜ TUTTUK!"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Süleyman Soylu'dan, seviyesizliğinin hesabını soracağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk.. 18.11.2022 Tarihli hakareti nedeniyle Soylu aleyhine açtığımız davayı kazandık. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın bugünkü son duruşmasında, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu lehine 40.000 ? Tazminata hükmedildi. Soylu ve benzerlerini üzmeye, onlardan hesap sormaya devam edeceğiz."


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