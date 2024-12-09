Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi
CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürleri Orhan Nadir’in cenazesine katılmak için Antalya’ya giderken makam aracıyla trafik kazası geçirdi.
Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, araçta hasar oluştu.
MADDİ HASAR OLUŞTU
CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte dünürü Orhan Nadir'in cenazesine gitmek için yola çıktı. Kılıçdaroğlu ailesi, yolda maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.
23 Derece'nin sahibi Gazeteci Gökhan Özbek, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Özbek'in X hesabından paylaşımı şöyle:
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kızı Azime Aslı Nadir'in eşi Cenk Nadir'in babası Orhan Nadir’in cenazesine katılmak için Antalya’ya giderken makam aracında maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir.
Sayın Kılıçdaroğlu ve kıymetli eşi Selvi Kılıçdaroğlu sağlık durumları iyi olup kaza sonrası tedarik edilen başka bir araçla Antalya’ya hareket ettiler. Cenaze töreni sonrası biraz önce Ankara’ya hareket ettiler. Sayın Kılıçdaroğlu ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
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