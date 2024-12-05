Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dava daha açıldı!: 65 hapis ve siyasi yasak isteniyor

Yayınlanma: 05.12.2024 - 15:34

Güncelleme: 05.12.2024 - 16:24

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir ceza davası daha açıldı. Söz konusu davayı, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"DAVA DAYISI 18 OLDU"

Celal Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında açılan dava sayısının bugün itibarıyla 18'e yükseldiğini belirterek, şu paylaşımda bulundu:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir ceza davası daha açıldığını az önce öğrendik.

Bugün itibarıyla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan ceza dava sayısı 18 oldu.

Bu davalarda istenen toplam ceza miktarı ise 65 Yıl Hapis ve aynı süre boyunca Siyasi Yasak!

Hukuksuzca devam eden soruşturmaların sayısına değinmiyorum bile...

Acaba neden bu denli yargısal mobinge maruz kalıyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu?

Neden korkuyorlar? Neden hâlâ üzerine gidiyorlar?

Sadece doğruları söylemek, korkmadan haklı eleştirilerde bulunmak neden onları bu kadar ürkütüyor ve suç uydurmaya yöneltiyor?!

Yanıtlarını elbette biliyorsunuz...

Ancak Erdoğan ve aynı gemide olanların anlamadığı bir gerçek var:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu asla geri adım atmaz, gerekliliğine inandığı mücadelelerden kaçınmaz ve hiçbir koşulda teslim alınamaz..."