Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta yaşlı bakımevini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat’ta Bahadın Yaşlanma Vakfı’nın kurduğu yaşlı bakımevini ziyaret etti ve Kılıçdaroğlu ile burada kalan sakinler birbirlerine çiçek hediye etti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Yozgat’ın Bahadın ilçesinde Yaşlanma Vakfı’nın yaşlı bakımevinde kalan yurttaşları ziyaret etti. Bakımevi sakinleri Kılıçdaroğlu’na Kılıçdaroğlu da onlara çiçek hediye etti. Burada bir kadın yurttaş, Kılıçdaroğlu’na Atatürk şiirini okudu.
Bir yaşlı da Kılıçdaroğlu’na AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek, “Bıktık, yeter ondan gayri bıktık” dedi. Babası Kılıçdaroğlu’nun Tunceli’de köylüsü olan yaşlı kadın yurttaş da gözyaşlarını tutamadı ve Kılıçdaroğlu’nun ellerine sarıldı.
Vakfın yöneticileri Kılıçdaroğlu’na yaşlı evini gezdirdi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
“Türkiye nüfusu 2035’ten sonra artık yaşlanacak. Yaşlılar daha fazla olacak Türkiye nüfusunda. Hastanelerin, yaşlı bakım evlerinin yapılması lazım. Yaşlılara evde bakım hizmeti verilmesi lazım. Yaşlı insana dönük sosyal hizmetlerin artması lazım. Tabii bu tür mekanlar önemli. Bu tür mekanlarda toprak ve tabiatla da buluşabiliyor. Dört duvar arasında değil tabiatla da buluşma imkanı var. Horozdu, tavuktu, kediydi, köpekti, diğer canlılara da böyle mekanda görmesi onun için de büyük bir avantaj.“
Vakıf yöneticilerinden birisi, vakıflarının 2010’da kurulduğunu ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu izin vermediği için yeni bir vakıf kurarak, bu yaşlı evini açmayı başardıklarını anlattı.
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