Kemal Kılıçdaroğlu'na provokasyonun perde arkası... AKP ve MHP ile yakın ilişki içerisindeymiş!

Yayınlanma: 22.04.2023 - 12:24

Güncelleme: 22.04.2023 - 14:11

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bayramın ilk günü Adıyaman'daki türbe ziyareti sırasında hedef alındığı provokasyonda başrolü oynayan kişilerden olan Abdullah Dağ'ın ilişki ağı şaşırttı.

Türbe çıkışında Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Biz Müslümanız" gibi sözlerle hedef alan Abdullah Dağ'ın Mart 2022'deki Ankara ziyaretinde AKP'li vekillerin yanı sıra MHP'li Olcay Kılavuz'u ziyaret ettiği fotoğrafları Facebook hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

KABATAŞ ERKEK LİSESİ MEZUNUYMUŞ!

Artı Gerçek'in aktardığına göre, Ekim 2021'deki Ankara ziyaretinde de MHP Genel Merkezi'nin önünde çektiği selfieleri "Ankara'dan hayırlı cumalar" diyerek yayınlayan Dağ'ın profilinde Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduğunu yazdığı, ancak Adıyaman'da tütün ticareti ve ikinci el araba alım-satımıyla uğraştığı anlaşıldı.

KILIÇAROĞLU'NU İLK KEZ HEDEF ALMAMIŞ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sıkı' bir destekçisi olan Abdullah Dağ'ın hesabında, cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasından önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu kimliği ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan paylaşımları da bulunuyor.

AKP'Lİ VEKİL ZİYARETLERİ!

Abdullah Dağ'ın Mart 2022'deki Ankara ziyaretinde, AKP'nin Adıyaman milletvekillerinden ikisini TBMM'de ziyaret ettiği fotoğraflar da profilinde yer alıyor.

AKP Adıyaman Milletvekili ve partinin eski Adıyaman İl Başkanı Halil Fırat ile TBMM'deki makamında fotoğraf çektiren Dağ'ın, aynı ziyarette AKP Adıyaman Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ile de bir araya geldiği görülüyor.

MHP'Lİ OLCAY KILAVUZ İLE AYNI KAREDE!

Öte yandan Abdullah Dağ'ın MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz ile birlikte verdiği poz da dikkat çekti.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından, tetikçiyi kaçırdığı ileri sürülen şüpheli Tolgahan Demirbaş Kılavuz'un evinde gözaltına alınmıştı. Ancak Olcay Kılavuz'un adı, ilgili tutanaktan çıkarılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Abdullah Dağ, Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin, Adıyaman'ın Samsat ilçesi yakınındaki Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ziyareti sonrasında avluda yaşanan provokasyonda öne çıkan isimlerden biri. Dağ, türbe çıkışında Kılıçdaroğlu'nu "Teröristi terk edeceksiniz", "Biz Müslümanız", "Biz erkek gibi Müslümanız" hakaretleriyle hedef almıştı.