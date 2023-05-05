Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik 'dark web' planlarının arkasındaki ismi belli oldu!

Yayınlanma: 05.05.2023 - 12:28

Güncelleme: 05.05.2023 - 12:47

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “dark web” açıklamasının yankıları sürerken, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'na yönelik planların detaylarını ve arkadasındaki ismi açıkladı.

"BÜYÜK YALANLARLA GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR"

Fox Haber’de İlker Karagöz’ün programına konuk olan Tuncay Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “dark web” planlarının detaylarını şu şekilde aktardı:

“Bu sistemin içinden bazı vatanseverlerin, yurtseverlerin gelerek sayın genel başkanımıza aktardığı bilgiler. Burada isimler var, her şey çok net. Kimlerin yaptığı var, ne yapacakları da var. Sayın genel başkanımızın sesi ve görüntüsünü değiştirip; FETÖ’yle, PKK’yla ya da başka bir şey ile ilintili hale getirmek için bir çalışma yapıldığı bilgisi kendisine ulaştı. Kendisi araştırdı bunu, araştırmalarının sonucunda kamuoyu ile paylaştı. Bunlar uluslararası ekipler, çalışmalarını akıllı bilgisayar sistemi ile yürütüyorlar. Konuşma üretiyorlar. Bazı uygulamalar var internette, vatandaşlarımız da izleyebiliyor. O kafa karıştırıcı konuşmalar yoluyla bir algı operasyonu yapmak istiyorlar. Büyük yalanlarla gerçeği değiştirmek istiyorlar, ama ben onlara bir tek şeyi hatırlatmak isterim; çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini asla engelleyemezsiniz. Bahar 14 Mayıs’ta ülkeye mutlaka gelecek."

"YALANLARINI YÜZLERİNE ÇARPACAĞIZ"

Sahte içerik üretimine ilişkin tedbir alındığını da ifade eden Özkan, "Ekipler getirsinler, deep fake ekipleri çalışsın, sahte görüntüler oluştursunlar, tedbirimizi aldık. Arkadaşlarımız sahte olduğunu yarım saat içinde ortaya çıkaran bilgisayar programlarını satın aldılar. Onlar hemen devreye girecek, yalanlarını yüzlerine çarpacağız. Bu konuda hazırlığımız çok net" dedi.

"YÖNLENDİRMEYİ YAPAN İETİŞİM BAŞKANLIĞI"

Özkan, Karagöz'ün “Yönlendirmeyi yapan kim?” sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

“İletişim Başkanlığı. Bunu yapan İletişim Başkanlığı. Bu ekipler, İletişim Başkanlığı’na bağlı olarak çalışıyor. Bu ekipler kocaman bir propaganda aygıtının kirli unsuları, karanlık unsurları. Büyük yalanlar üreterek hakikati kirletmeye çalışıyorlar.”

"FAHRETTİN ALTUN'A SÖYLÜYORUZ!"

CHP'li Tuncay Özkan, İlker Karagöz’ün “Fahrettin Altun’a mı söylüyorsunuz?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“İletişim Başkanlığı, evet Fahrettin Atun’a söylüyoruz. Bu işi yapanlar yurtdışındaki ekipler. Ödemeleri Bitcoin üzerinden aldılar ve bunlar İletişim Başkanlığı talimatı altında çalışıyorlar.”

"14 MAYIS'TAN SONRA AÇIĞA ÇIKARACAĞIZ"

Tuncay Özkan, “Ödeme takibini yapabildiniz mi?” sorusuna yönelik ise, “Bunların hepsini açığa çıkaracağız ama 14’ünden sonra” yanıtını verdi.