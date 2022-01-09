Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: 'Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok, çekinme ara'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı bir TV programından bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı ve "Biliyorsunuz dün Teke Tek’teydim, arayan arayana… Aratanı da biliyoruz. Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara" dedi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu dün, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek isimli programa konuk oldu.
Kılıçdaroğlu ülke gündemine ilişkin açıklamalar yaparken programın farklı zaman dilimlerinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu programa bağlanarak açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu bugün sosyal medya hesabından, "Biliyorsunuz dün Teke Tek’teydim, arayan arayana… Aratanı da biliyoruz. Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara :) " mesajıyla birlikte dünkü programdan bir kesiti paylaştı.
Biliyorsunuz dün Teke Tek’teydim, arayan arayana… Aratanı da biliyoruz. Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara?? pic.twitter.com/Ah60a4SpIO— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 9, 2022
"CESARET EDEMEZ"
Kılıçdaroğlu'nun, paylaştığı görüntüde şu sözleri yer alıyor:
"Bu kadar konuştuk, Saray'a çağrı yaptım, neden bağlanmıyor? O da bağlansaydı. Benim doğruları söylemediğimi söyleseydi o da. Bugün gene bir sürü laf etmiş bana. Laf ediyorsa; bak ben buradayım, sen de Saray'ındasın. Açarsın telefonu, dersin ki 'Ey Kılıçdaroğlu' ya da 'Bay Kemal' dersin. 'Şöyle, şöyle, şöyle... Ben rüşvetçileri büyükelçi tayin etmedim' dersin. Diyemez, bağlanamaz, cesaret edemez."
Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videonun devamında Fatih Altaylı'nın, "Ders falan mı aldınız? Sizinle yıllardır program yapıyoruz. Kemal Bey siz çok değiştiniz. Eski o daha kibar, daha çekingen, daha alttan alan Kemal Bey yok. Sinirlenen, öfkelenen, bağıran, çağıran bir Kemal Bey var" sözlerine ve Kılıçdaroğlu'nun, "Tahammül edemiyorum. O kadar büyük haksızlıklar var ki..." yanıtına yer verildi.
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