Kılıçdaroğlu ile Karaismailoğlu arasında tartışma

08 Ocak 2022 Cumartesi, 23:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV’de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. İBB hakkında başlatılan incelemeyle ilgili Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

Yapılan tamamen kumpas. İstanbul’u almamızı bir türlü hazmedemiyorlar. Şimdiki Ulaştırma Bakanı, eskiden İBB’nin Genel Sekreter Yardımcısı. Bina yapılmış gibi tutanak tutuyorlar. Bunun hesabını soracağınıza gelip İBB’ye inceleme başlatıyorsunuz. Bakan yaptınız, dokunulmazlığı oldu. AKP içindekilerde söylüyor. Olmaması gereken bir inceleme. Ben müfettişlerin bir talimatla, gidelim Ekrem Bey’i bu hale getirelim, görevde alalım dediklerini düşünmüyorum.

KARAİSMAİLOĞLU YAYINA BAĞLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, canlı yayına bağlanarak Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. İstanbul Havalimanı'nın 10 milyar euroya yapıldığını söyleyen Karaismailoğlu, havalimanı işletmesinin devlete devredilene kadar 22 milyar euro kira vereceğini açıkladı. Yap-işlet-devret modelini savunan Karaismailoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçen cuma günü dava ettiğini belirtti.

Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği tutanakları "uydurma" olarak niteledi.

Karaismailoğlu'nun Levazım Köprüsü'nün durdurulmasına yönelik CHP'yi suçladı. Altaylı ise, "Levazım Köprüsü AKP döneminde durduruldu" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelttiği suçlamalara ilişkin iddia diyen Karaismailoğlu'na, Kılıçdaroğlu, "İddia değil belge" şeklinde yanıt verdi.

Yayına bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında şu diyalog geçti:

Karaismailoğlu: Çok üzüntülüyüm, hiçbir belgesi olmayan bir şeyi milletin önünde söylemesi hepimizi üzmüştür. Oturduğunuz yerden iftira atıyorsunuz, çok ayıp. Helalleşmekten bahsediyorsunuz bunlar kul hakkıdır. Biz Anadolu çocuğuyuz, üzülüyorum.

Kılıçdaroğlu: Önümde İBB Teftiş Kurulu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı yazı var.

Karaismailoğlu: Tamamen uydurma, kendi kafasında olan bir müfettişin uydurma bir raporudur. Bu bir

Kılıçdaroğlu: Saray da dinliyor o da bağlansın. Belgesiz konuşmam.