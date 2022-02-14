Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yönelik paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2022 Pazartesi, 21:41
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımında bulundu. 

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çekindiği bir fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu paylaşımına ''Bugün İzmir’de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik'' notunu düştü. 


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