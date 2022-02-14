Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yönelik paylaşım yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımında bulundu.
Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çekindiği bir fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu paylaşımına ''Bugün İzmir’de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik'' notunu düştü.
Bugün İzmir’de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik?? pic.twitter.com/ClQG1EUutR— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 14, 2022
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