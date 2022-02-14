14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 20 bin liralık eurolu kırmızı gül buketi

14 Şubat 2022 Pazartesi, 17:36

Sevgililer gününde farklı bir buket hazırlamak için euroları kullandığını ve sosyal medyadan paylaşınca da müşteri çıktığını belirten Melike Hatipoğlu, "Açıkçası satılacağını tahmin etmiyorduk ama ikinci bir müşteriye de 15 bin liralık buket hazırladık" dedi.

Hatipoğlu, beklediğinin üzerinde de bir ilgi gördüğünü söyledi.

'İLK BUKETİMİZİ 20 BİN LİRADAN SATTIK'

Müşterinin, çiçeğin bedeli olan 20 bin lirayı ödediğini ifade ede Melike Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Çiçekçilik, insanların duygularına dokunma işini dünyadaki en güzel varlıklarla yapma sanatıdır. Ayşegül ve Sena hanımla bunu kendimize özgü tasarımlarla yapıyoruz. İlk buketi kendimiz hazırlamıştık. Hazırladıktan sonra sosyal medyadan paylaştık ve satıldı. İlk buketimizi 20 bin liradan sattık.

Yaklaşık 1300 euro, cipso çiçekler ve papatyalar vardı. İkincisinde de yine euro, kırmızı gül, yeşillik var. Açıkçası satılacağını tahmin etmiyorduk, farklı bir şeyler olsun diye hazırlamıştık, satılacağını beklemiyorduk. Sosyal medyada paylaştıktan sonra müşterimiz görmüş, beğenmiş ve satın almak istediğini söyledi, biz de kendisine satışını gerçekleştirdik."

İKİNCİ BUKET BİN EURODAN HAZIRLANDI

İlk buketi sattıktan sonra sosyal medyadan başka bir müşterinin kendisine ulaştığını belirten Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"İkinci bir müşterimiz de sosyal medyadan ulaştı ve sevgilisine üzerinde euro'ların olduğu bir buklet hediye etmek istediğini söyledi. Biz de kendisinin talebi doğrultusunda yaklaşık 1000 euro kullandığımız bir buket hazırladık. Müşterimizin talebi doğrultusunda bukette kırmızı güller kullandık ve 15 bin liraya satışını gerçekleştirdik."