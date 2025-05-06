Üç Fidan için Taksim'den Dolmabahçe'ye yürünecek

Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:47

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:50

6 Mayıs 1972’de idam edilen üç devrimci önder, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan katledilişlerinin yıldönümünde İstanbul’da anılacak.

Türkiye’de devrimci hareketin önde gelen isimlerinden, "Üç Fidan” ifadesiyle simgeleşen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı anmak isteyenler bugün Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nden (AKM) Dolmabahçe’ye yürüyecek.

Dolmabahçe-Taksim güzergahı 1968’de Deniz Gezmiş ve devrimci öğrencilerin 6. Filo’ya karşı düzenlediği protestolarda da eylem alanıydı.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan Dolmabahçe’de 6. Filo’nun denize döküldüğü tarihi mekanda anılacak.

İstanbul’da üniversiteli öğrenciler saat 17.00 itibarıyla Taksim AKM önünde toplanacak ve Dolmabahçe’ye yürüyecek.

CHP Gençlik Kolları ise saat 19.00’da yine Taksim AKM önünde toplanarak Dolmabahçe’ye yürümek üzere çağrıda bulundu.

NE OLMUŞTU?

1968 Temmuz’unda Dolmabahçe açıklarında ABD 6. Filo’suna ait bir uçak gemisinin demirlemesi devrimci öğrencilerin protestolarını ateşlemişti. Üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup, ABD askerlerinin üzerine kırmızı boya ve mürekkep dökerek ve kaldıkları otelleri taşlayarak 6. Filo'yu protesto etti, bu sebeple gözaltına alınan öğrenciler oldu.Toplum Polisi protestolar sürerken İTÜ yurdunu basarak 25 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Vedat Demircioğlu’nu camdan attı. Demircioğlu’nun hayatını kaybetmesi ile 6. Filo’ya karşı düzenlenen protestolar hız kazandı. Tüm bu olaylar yaşanırken protestoların önlenememesi üzerine 6. Filo Türkiye'yi terk etti.