Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'TSK' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin” dedi.

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2022 Pazartesi, 20:20
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'TSK' mesajı
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Irak’ın kuzeyine yapılan Pençe Kilit askeri operasyonuna ilişkin mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.”


Kemal Kılıçdaroğlu Pençe-Kilit TSK

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler