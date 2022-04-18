Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'TSK' mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Irak’ın kuzeyine yapılan Pençe Kilit askeri operasyonuna ilişkin mesaj yayınladı.
Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
“Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.”
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