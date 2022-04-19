Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek

19 Nisan 2022 Salı, 17:57

Yargıtay AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda bulundu.

Aydın, Kılıçdaroğlu'nun 35 bin TL tazminat ödeyeceğini duyururken "Kılıçdaroğlu, 'ben haklı çıktım' deyip Cumhurbaşkanımızı istifaya davet ettiği gün, Yargıtay bir dosyamızı daha onadı. Kılıçdaroğlu, 35 bin TL daha ödeyecek. Böylece, içinde man adasının da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya beş, ödeyecek tutar 195 bin oldu" dedi.