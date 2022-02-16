Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a fatura tepkisi: 'Milletimiz yüzüstü bırakılmıştır'

16 Şubat 2022 Çarşamba, 21:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda fahiş faturalar hakkında konuştu.

Erdoğan, yurttaşların beklentileri aksine herhangi bir düzenleme açıklamazken; enerji fiyatlarının dünya genelinde arttığını öne sürdü ve "Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükselmiştir, hem de oldukça yükselmiştir. Bu sadece bize mahsus bir durum değildir. Küresel düzeyde doğal gaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır" ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

Erdoğan'ın sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi. ''Günlerdir bile isteye, göz göre göre beklentiye sokulan milletimiz, bir kez daha elektrik faturalarında yüz üstü bırakılmıştır'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Milletimize söz verdim; bu mücadelemin sonu değil, daha başlangıcı'' ifadelerini kullandı.

Günlerdir bile isteye, göz göre göre beklentiye sokulan milletimiz, bir kez daha elektrik faturalarında yüz üstü bırakılmıştır. Milletimize söz verdim; bu mücadelemin sonu değil, daha başlangıcı! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 16, 2022

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, enerji fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, artışın sadece Türkiye'ye mahsus olmadığını söylemiş ve Türkiye'nin en uygun fiyatlardan hizmet veren ülkelerden olduğunu savunmuştu.

Erdoğan, şunları söylemişti: