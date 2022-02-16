Yemeksepeti işçileri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü

16 Şubat 2022 Çarşamba, 16:48

Sefalet ücreti ve esnaf kurye modeli dayatmasına karşı günlerdir eylemde olan Yemeksepeti emekçileri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Yemeksepeti işçisi TÜMTİS üyeleri, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç'ın konuğu olarak katıldıkları Meclis grup toplantısında kurye ve depo işçilerinin taleplerini de gündeme getirdi.

Fotoğraf: Twitter / Yemeksepeti İşçi Komitesi

Grup toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen üyeler, Yemeksepeti'nde çalışma koşullarını, sendikalaşma mücadelesini paylaştı.

Ankara Şube Başkanı Haydar Arslan'ın da katıldığı toplantıda Yemeksepeti işçilerinin sorun ve taleplerinin yanı sıra sektörde esnaf kurye olarak çalışan işçilerin özlük haklarına ilişkin çözüm önerileri etrafında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Fotoğraf: Twitter / Yemeksepeti İşçi Komitesi



TÜMTİS’ten yapılan açıklamada, “Sendikamızın çoğunluk yetkisi aldığı ancak çoğunluk tespitimize karşı itiraz davası açan işverenin süreci uzatmaya ve sendikalaşmayı engellemeye çalıştığı, işçilere düşük ücret dayatarak esnaf kurye olmaları için baskı yaptığı Yemeksepeti'nde sendikal mücadelemiz sürüyor” denildi.