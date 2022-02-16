Yemeksepeti işçileri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü
CHP lideri Kılıçdaroğlu, günlerdir hakları için eylemde olan Yemeksepeti işçilerini temsilen TÜMTİS üyelerini ağırladı. Görüşmede, Yemeksepeti’ndeki çalışma koşulları ve sendikalaşma süreci hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Sefalet ücreti ve esnaf kurye modeli dayatmasına karşı
günlerdir eylemde olan Yemeksepeti emekçileri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
Yemeksepeti işçisi TÜMTİS üyeleri, CHP İstanbul Milletvekili
Yüksel Mansur Kılıç'ın konuğu olarak katıldıkları Meclis grup toplantısında
kurye ve depo işçilerinin taleplerini de gündeme getirdi.
Fotoğraf: Twitter / Yemeksepeti İşçi Komitesi
Grup toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen üyeler, Yemeksepeti'nde çalışma koşullarını,
sendikalaşma mücadelesini paylaştı.
Ankara Şube Başkanı Haydar Arslan'ın da katıldığı toplantıda
Yemeksepeti işçilerinin sorun ve taleplerinin yanı sıra sektörde esnaf kurye
olarak çalışan işçilerin özlük haklarına ilişkin çözüm önerileri etrafında
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Fotoğraf: Twitter / Yemeksepeti İşçi Komitesi
TÜMTİS’ten yapılan açıklamada, “Sendikamızın çoğunluk yetkisi aldığı ancak çoğunluk tespitimize karşı itiraz davası açan işverenin süreci uzatmaya ve sendikalaşmayı engellemeye çalıştığı, işçilere düşük ücret dayatarak esnaf kurye olmaları için baskı yaptığı Yemeksepeti'nde sendikal mücadelemiz sürüyor” denildi.
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