Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın kendisiyle ilgili videolu paylaşımına yanıt

01 Aralık 2021 Çarşamba, 23:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli zamanlarda hükümete yönelik eleştirilerini dile getirdiği videolarını kolaj haline getirip paylaştı.

Erdoğan paylaşımına "Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız…" notunu düştü.

"CUMARTESİ MERSİN’E DE GELİYOR MUSUN"

4 Aralık'ta Mersin'de gerçekleştireceği mitingi hatırlatan Kılıçdaroğlu da, Erdoğan'ın kendisine yönelik paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar… Doğru söyle, cumartesi Mersin’e de geliyor musun?"

Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar… Doğru söyle, Cumartesi Mersin’e de geliyor musun?? https://t.co/ETZKkgC62N — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 1, 2021

Kılıçdaroğlu'nun, paylaşımının sonuna gülen surat emojisi kullanması dikkat çekti.