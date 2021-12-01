Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın kendisiyle ilgili videolu paylaşımına yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle ilgili videolu paylaşımına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Doğru söyle, cumartesi Mersin’e de geliyor musun" ifadelerine yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2021 Çarşamba, 23:41
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın kendisiyle ilgili videolu paylaşımına yanıt
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli zamanlarda hükümete yönelik eleştirilerini dile getirdiği videolarını kolaj haline getirip paylaştı. 

Erdoğan paylaşımına "Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız…" notunu düştü.

"CUMARTESİ MERSİN’E DE GELİYOR MUSUN" 

4 Aralık'ta Mersin'de gerçekleştireceği mitingi hatırlatan Kılıçdaroğlu da, Erdoğan'ın kendisine yönelik paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar… Doğru söyle, cumartesi Mersin’e de geliyor musun?"

Kılıçdaroğlu'nun, paylaşımının sonuna gülen surat emojisi kullanması dikkat çekti.


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