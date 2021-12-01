Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Tamam anladık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önceki yağ kuyruklarını hatırlatmasına "Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2021 Çarşamba, 13:37
Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Tamam anladık
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında kendisine yüklenmesine tepki gösterdi.

Erdoğan'ın ekonomik kriz üzerine sık sık geçmişteki yağ kuyruklarını hatırlatmasına yanıt veren Kılıçdaroğlu, “'Oynat Uğurcuğum' Erdoğan, her toplantısına 'Bay Kemal' videosu ile başlıyor. Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık…" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


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