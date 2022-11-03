Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'den gençlere seslendi: Hiçbirinizin yeri sokaklar değildir, Bay Kemal parayı bulup size getirecek

03 Kasım 2022 Perşembe, 19:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurtdışı ziyaretleri kapsamında gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'dan gençlere seslendi.

Gençlere "Boş verin siz siyasetin kısır tartışmalarını" diye seslenen Kılıçdaroğlu, "Hiçbirinizin yer sokaklar değildir. Hepinizin yeri girişim evleridir. O parayı da size Bay Kemal kesinlikle bulacak, size getirecek; müsterih olun" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“ÜÇ SANAYİ DEVRİMİ’Nİ KAÇIRDIK. DÖRDÜNCÜSÜNÜ KAÇIRMA LÜKSÜMÜZ YOK”

“Sevgili gençler, size Londra’dan sesleniyorum. Bir selam vereyim, dedim. Az önce önemli bir toplantıyı bitirdik. Şimdi birazdan dışarı çıkacağım. Biliyorsunuz. Üç Sanayi Devrimi’ni kaçırdık. Dördüncüsünü kaçırma lüksümüz yok. Bu 4. Sanayi Devrimi’nin makinesi insan, yakıtı ise bilgi. Yani her şey sizsiniz. Sizin yaratıcı enerjiniz ve çarpıcı düşünceleriniz. Biliyorum kolay değil ama, imkânsız da değil. Vallahi de biz bunu birlikte yapabiliriz.

“SANİYEDE FİLM İNDİREBİLİRSİNİZ, SANİYEDE DİZİ. BOŞ VERİN SİZ SİYASETİN KISIR TARTIŞMALARINI”

Öncelikle 4. Sanayi Devrimi’ne yetişmemiz için bağlı kalmalı ve hızlı olmalıyız. Saniyede 1 gigabit internet hızına çıkarmamız lazım ülkemizi. Saniyede film indirebilirsiniz, saniyede dizi. Boşverin siz siyasetin kısır tartışmalarını. Onları biz siyasiler yapmaya devam edeceğiz. Ama aynı zamanda evreni değiştirmek için de elimden geleni yapacağım. Öğreneceksiniz. Yapacağız, beraber yapacağız.

“HİÇBİRİNİZİN YERİ SOKAKLAR DEĞİLDİR. HEPİNİZİN YERİ GİRİŞİM EVRENİDİR”

Ayrıca ürettiklerinizi satacaksınız. Ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz, kalkındıracaksınız. Kendi emeğinizle yapacaksınız bütün bunları. Emeğiniz para edecek. Çünkü hiçbirinizin yeri sokaklar değildir. Hepinizin yeri girişim evrenidir. O parayı da size Bay Kemal kesinlikle bulacak. Size getirecek, müsterih olun.”