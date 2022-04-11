Yavaş, Akşener'in ardından Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

ANKA
11 Nisan 2022 Pazartesi, 14:55
Yavaş, Akşener'in ardından Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
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Mansur Yavaş, bugün Millet İttifakı’nın iki büyük partisi CHP ve İYİ Parti’nin genel başkanlarını ziyaret etti.

Yavaş, ilk önce Meral Akşener ve ardından da Kemal Kılıçdaroğlu ile partilerinin genel merkezinde görüştü. Yavaş, görüşmelerin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Genel Başkanlarımız Sn. Meral Akşener ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek, 3 yıllık görev süremizde yaptıklarımızı ve hayata geçireceğimiz çalışmaları kamuoyuyla paylaşacağımız, mayıs ayında gerçekleşecek faaliyet raporu tanıtımına kendilerini davet ettik.”


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