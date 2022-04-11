Yavaş, Akşener'in ardından Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Mansur Yavaş, bugün Millet İttifakı’nın iki büyük partisi CHP ve İYİ Parti’nin genel başkanlarını ziyaret etti.
Yavaş, ilk önce Meral Akşener ve ardından da Kemal Kılıçdaroğlu ile partilerinin genel merkezinde görüştü. Yavaş, görüşmelerin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“Genel Başkanlarımız Sn. Meral Akşener ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek, 3 yıllık görev süremizde yaptıklarımızı ve hayata geçireceğimiz çalışmaları kamuoyuyla paylaşacağımız, mayıs ayında gerçekleşecek faaliyet raporu tanıtımına kendilerini davet ettik.”
Genel Başkanlarımız Sn. @meral_aksener ve Sn. @kilicdarogluk’nu ziyaret ederek 3 yıllık görev süremizde yaptıklarımızı ve hayata geçireceğimiz çalışmaları kamuoyuyla paylaşacağımız, mayıs ayında gerçekleşecek faaliyet raporu tanıtımına kendilerini davet ettik. pic.twitter.com/wfHV6tklTT— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 11, 2022
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