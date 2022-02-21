Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MHP'ye yanıt: 'Bahçeli’nin kandilleri…'

Elektriğe yapılan zamlara tepki göseren ve zamlar geri alınıncaya kadar faturasını ödemeyeceğini belirten CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na MHP teşkilatları kandil göndermeye başlamıştı. Kılıçdaroğlu, MHP'ye video ile yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Şubat 2022 Pazartesi, 21:42
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MHP'ye yanıt: 'Bahçeli’nin kandilleri…'
Abone Ol google-news

Zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na MHP teşkilatları kandil göndermeye başlamıştı. 

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine gönderilen kandilleri sergileyerek tepkisini esprili bir şekilde gösterdi.

ESPRİLİ YANIT

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bahçeli’nin kandilleri…” ifadelerini kullandı.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler