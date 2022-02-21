Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MHP'ye yanıt: 'Bahçeli’nin kandilleri…'
Elektriğe yapılan zamlara tepki göseren ve zamlar geri alınıncaya kadar faturasını ödemeyeceğini belirten CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na MHP teşkilatları kandil göndermeye başlamıştı. Kılıçdaroğlu, MHP'ye video ile yanıt verdi.
Zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na MHP teşkilatları kandil göndermeye başlamıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine gönderilen kandilleri sergileyerek tepkisini esprili bir şekilde gösterdi.
ESPRİLİ YANIT
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bahçeli’nin kandilleri…” ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MHP'ye yanıt: 'Bahçeli’nin kandilleri…'— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) February 21, 2022
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