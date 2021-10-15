Kemal Kılıçdaroğlu’ndan savcılığa ‘siyasi cinayetler’ dilekçesi

15 Ekim 2021 Cuma, 20:12

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Siyasi cinayetler kaygım var” açıklaması siyasette tartışma yaratmış, İYİ Parti’li Koray Aydın da benzeri duyumlar aldığını açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili resen soruşturma başlatmış ve CHP liderinin de soruşturma kapsamında ifade vermesi gündeme gelmişti.

Kılıçdaroğlu, siyasi cinayetler tartışmasına ilişkin avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi. Konuyla ilgili ifade vermesi gereken kişinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtilen dilekçede, “Kamuoyunda da tartışma konusu olan ‘Siyasi Cinayet ve Tehditler’ özelindeki soruşturmanın sonuca ulaşabilmesi ve konunun aydınlatılabilmesi için baskı ve tehdit söylemlerinin muhatabı konumundaki Recep Tayyip Erdoğan’ın beyanlarının alınması gerekli bulunmaktadır” denildi.

Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak “Sen 15 Temmuz’da tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi’ne gitmiş olabilirsin. Bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın. Onu bil” dediği ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’e yönelik olarak da “Daha neler olacak neler...” ifadelerini kullandığı anımsatılan dilekçede, şunlar kaydedildi:

'ERDOĞAN’IN NİYET VE YAKLAŞIMLARIN AÇIĞA ÇIKARILMASI ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR'

“AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alıntılanan tehdit, yıldırma söylem ve yaklaşımlarının hangi nedenle yapıldığının ve bu söylemlerin ardındaki niyet ve yaklaşımların açığa çıkarılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle, öncelikle AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın soruşturma konusu yapılan ‘Siyasi Cinayetler Ve Tehditler’ özelinde ifadesinin alınmasını, tartışılan konunun aydınlığa çıkarılmasının böylelikle sağlanmasını talep ediyoruz. Talebimiz doğrultusunda Recep Tayyip Erdoğan’ın elde edilecek ifade tutanağı ile diğer bilgi ve belgelerin müvekkil Genel Başkan'a iletilmesi sonrasında tarafımızca beyanda bulunulacaktır.”