Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası Başkanı’nın ihanette sorumluluğu gitgide artıyor

14 Ekim 2021 Perşembe, 13:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla görüşmesinin ardından, TCMB'de iki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesini görevden alırken, başkan yardımcılığına Taha Çakmak'ı, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Yusuf Tuna'yı atadı.

Bu kararların ardından dolar/TL 9.17 ile yeni tarihi zirveyi gördü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz kurundaki bu dalgalanma ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu!"