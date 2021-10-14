Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası Başkanı’nın ihanette sorumluluğu gitgide artıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2021 Perşembe, 13:44
Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası Başkanı’nın ihanette sorumluluğu gitgide artıyor
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla görüşmesinin ardından, TCMB'de iki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesini görevden alırken, başkan yardımcılığına Taha Çakmak'ı, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Yusuf Tuna'yı atadı.

Bu kararların ardından dolar/TL 9.17 ile yeni tarihi zirveyi gördü. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz kurundaki bu dalgalanma ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu!"


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