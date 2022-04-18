Bakan Süleyman Soylu’dan 5 soru: 'Ses ver Kılıçdaroğlu'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılara yönelik sorularını yineleyerek, iktidara 4 soru yöneltmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da Kılıçdaroğluna 5 soru yöneltti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılara yönelik sorularını yineleyerek, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. İktidara yönelik "Saray ve şürekasından yanıtları hâlâ bekliyorum!" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Söyledim yine söyleyeyim, iktidarımızda bu sorun en geç 2 yıl içerisinde çözülecek. Milletimiz ırkçı değildir, olmayacaktır da" demişti.
CHP lideri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu konu, sakin ve makul şekilde kesin çözüme ulaştıracağımız bir meseledir" sözlerine yer vermişti.
"YA CEVAP VER YA HESAP VER"
Kılıçdaroğlu, paylaşımında yer alan videoda ise "Ya cevap ver ya hesap ver" diyerek, şu soruları sormuştu:
- Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?
- Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?
- Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?
- Sınırlarımızdan kaçak geçişleri bilerek neden izin veriyorsunuz?
SOYLU'DAN 4 SORU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından “Ses ver Kılıçdaroğlu” ifadeleriyle bir paylaşım yaptı. Soylu, mesajında CHP lideri Kılıçdaroğlu’na 5 soru sordu.
Soylu’nun, Kılıçdaroğlu’na yönelttiği sorular şu şekilde:
- Abisi terörist olan ortağın HDP Milletvekili Musa Piroğlu’nun; Türk polisine hakaretine tepkin olacak mı?
- ABD Merkez Kuvvetler Komutanı’nın göreve gelir gelmek YPG terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi hakkında, ortaklardan onay almadan herhangi bir görüş beyan edecek misin?
- Altılı masa sonrası imzalanan mutabakat metnini; partindeki eski bir büyükelçi ile AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek için gönderdin mi? Ortaklarının bundan haberi var mı?
- 15 Temmuz öncesi, FETÖ elebaşının talimatlarını muayenehanede alıp parti genel merkezinden telefonu açtın mı?
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