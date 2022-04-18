Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara yönelttiği 4 soru CHP Genel Merkezi’ne asıldı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 12:01

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye’deki kayıt dışı göçmenler ve sığınmacılar konusunda iktidara yönelttiği 4 sorudan oluşan pankart, CHP Genel Merkezi Binası'na asıldı.

Kılıçdaroğlu, göçmenlere ve sığınmacılara yönelik sorularını yineleyerek, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuş, "Saray ve şürekasından yanıtları hâlâ bekliyorum!" ifadelerini kullanmıştı.

"YA CEVAP VER YA HESAP VER"

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu konu, sakin ve makul şekilde kesin çözüme ulaştıracağımız bir meseledir" sözlerine yer verdi. Kılıçdaroğlu, paylaşımında yer alan videoda ise "Ya cevap ver ya hesap ver" diyerek, şu soruları sormuştu:

Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?



Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?



Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?



Sınırlarımızdan kaçak geçişleri bilerek neden izin veriyorsunuz?