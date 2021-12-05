CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mersin’den iktidara mesaj

05 Aralık 2021 Pazar, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de artık değişim rüzgârı estiğini vurgulayarak “Buna karşı durmak mümkün değil” dedi. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) yaptığı ziyaretin engellenmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, emeklilerin, asgari ücretlilerin, memurların aylıklarına TÜİK’in eksik açıkladığı rakamlar nedeniyle düşük zamlar yapılacağını belirterek, “TÜİK’e sizin hakkınızı korumak için gittim. Duvar ördüler. Sanıyorlar ki o duvarı aşamayacağız. Duvarlarınız vız gelir bize” tepkisini gösterdi.

Mersin’de atama bekleyen öğretmenler, engelliler, kadro açığı olan sağlıkçılar, EYT’liler ve yurt bekleyen öğrencilerin sorunlarını çözecekleri mesajını veren Kılıçdaroğlu, “kavga ve kutuplaşmadan değil kucaklaşmadan” yana olduklarını anlattı. Kılıçdaroğlu, “Suriye, Mısır, İsrail, Libya’yla bütün ülkelerle barışacağız. Göreceksiniz o zaman Mersin’deki tır’lar Ortadoğu’ya nasıl çalışıyor” ifadelerini kullandı. Türk Lirası’nın değerini koruyacaklarını, söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu iktidarın politikası milleti fakirleştirmek. Fakirliğimizi Batı’nın emperyal güçlerine, dolar baronlarına satmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Mersin’de “Milletin Sesi” mitinginde şunları söyledi:

DEMOKRASİYLE GÖNDERECEĞİZ:

(Meydandaki “Tayyip istifa” seslerine yanıt olarak) Onun istifa etmesine gerek yok. Onu zaten göndereceğiz. Edeple, demokrasiyle göndereceğiz. O nedenle geliyor gelmekte olan diyoruz. Birileri de gidecek, göndereceğiz onları. Dün (önceki gün) TÜİK’e gittim. Enflasyonu açıkladılar. Bunlar devletin memuru mu, Saray’ın memuru mu? TÜİK rakamları üzerinden emekli aylığı, asgari ücretli aylığı, memur aylığı belirleniyor. Bunu düşük rakamlar üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Bir de bu işin uzmanı akademisyenler var, onlar da rakamları belirledi. TÜİK, aylık enflasyonu yüzde 3, onlar yüzde 9 belirliyor. Hocalar, yıllık yüzde 59 onlar 21 diyor. Hangisi doğru? Aklı başında olanlar, bir yerden talimat almayanlar doğru rakamları söylüyor. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti vekilleri bir yere giderken duvar ördüler. Sanıyorlar ki o duvarı aşamayacağız. Sizin duvarlarınız vız gelir bize. Vesayet diye bağırıyorlardı. Bütün dünya vesayetin ne olduğunu gördü. Saray’ın emrine giren devlet memuru değildir. Türkiye’yi her türlü vesayetten kurtaracağım. Sarayın vesayetinden de Türkiye’yi birlikte, dostlarımızla beraber kurtaracağız.

KURTULUŞLA, SAVAŞLA İLGİN YOK:

Mersinli bir çiftçi bana mesaj atmış: “Sayın Cumhurbaşkanı ülkede ekonomide kurtuluş savaşı olduğunu söyleyip çiftçileri savaşa davet ediyor. Çiftçinin silahı gübre. Mermisi mazot. Savaş uçağı tohum. Tankı enerji. Mühimmat olmadan çiftçi nasıl savaşacağını bilmiyor.” Mühimmatın tamamını elinden aldın. Kurtuluş savaşı veriyorum diyorsun, senin ne kurtuluşla ne savaşla hiçbir ilgin yok. Bütün hedefin “Sarayımda, koltuğumda nasıl otururum” ve “Nasıl büyütürüm servetimi, nasıl Türkiye’de fakire, fukaraya, çiftçiye, emekliye zulmederim?” Senin yaptığın sadece bu. Bu ülkenin bereketli toprakları var. Neden kendi çiftçimizi değil de dışarıdan arpayı, buğdayı, eti getiririz? Gümrük vergisini neden sıfırlarız? Bütün çiftçimizin bunu düşünmesi lazım.

HAYALLERİNİZ HEDEFİM:

Gençler; hayalleriniz benim hedefim olacak. Altı ayda çarkların nasıl döndüğünü göreceksiniz. Türkiye’de artık değişim rüzgârı esiyor. Buna karşı durmak mümkün değil. Hiç meraklanmayın. Halkın şaha kalktınığını göreceksiniz. Halkın adalet istediğini, kavga değil kucaklaşma istediğini göreceksiniz. Buradan söylüyorum: “Ey Saray duy” diyorum. Geliyor gelmekte olan.

ERDOĞAN’A SORDU: SAYIYI TÜİK’TEN Mİ ALDIN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Siirt’te yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin mitingini hedef alarak, “Mersin’de bu kadar kalabalık toplayamadı. Diyor ki, ‘Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk.’ Senin şu anda topladığın kalabalık ortada” ifadelerini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’ın sözlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “‘Mersin mitinginden elimde rakamlar var’ demişsin Erdoğan. Allahını seversen doğru söyle, TÜİK’ten mi aldın?” ifadelerini kullandı.