Kemal Kılıçdaroğlu'ndan market sahiplerine mektup
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiği mektubu paylaştı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomik krizle birlikte art arda gelen zamların ardından market sahibi ve yöneticilerine mektup gönderdi.
Kılıçdaroğlu paylaşımına "Güldük eğlendik… Şimdi Şahsın tuhaflıklarını bir kenara bırakalım ve gerçek işimize dönelim. Söz verdiğim gibi, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiğim mektubu paylaşıyorum. Milletimi de şahit olmaya davet ediyorum" notunu düştü.
Kış aylarında un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir ve tuza zam yapılmamasını talep eden Kılıçdaroğlu, market sahiplerine "Bu talebin sizden bu ürünlerde açıkça zarar etmenizi istemek olduğunun farkındayım. Ancak bunu halkımız adına yapmak zorundayız. Doğacak zararı, iktidara geldiğimizde karşıyacağız" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
Güldük eğlendik… Şimdi Şahsın tuhaflıklarını bir kenara bırakalım ve gerçek işimize dönelim. Söz verdiğim gibi, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiğim mektubu paylaşıyorum. Milletimi de şahit olmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/91QnJTPmVt— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 2, 2021
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