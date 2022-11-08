CHP'li Yunus Emre'den Kılıçdaroğlu’nun Londra ziyaretiyle ilgili açıklama: ‘Temiz sermayeyi araştırdık’
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Londra’ya yaptığı ziyarete ilişkin açıklamada bulunan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, "Karaparayla, suçla ilgisi olmayan, doğayı çevreyi kirletmeyen, iklim kriziyle mücadelede Türkiye’nin önünü açacak finansman imkânlarını araştırdık” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Londra’ya yaptığı ziyarete ilişkin, “Özellikle temiz sermaye, yani karaparayla, suçla ilgisi olmayan, doğayı çevreyi kirletmeyen, iklim kriziyle mücadelede Türkiye’nin önünü açacak finansman imkânlarını araştırdık” dedi.
Kılıçdaroğlu’yla birlikte Londra’ya giden heyette yer alan Emre, ziyarete ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Daha önce de ABD’ye gittiklerini anımsatan Emre, “Londra’da da bilime, teknolojik gelişmeye dayalı olarak öngördüğümüz yeni bir kalkınma anlayışının finansmanına ilişkin temaslar yaptık” dedi. Dünyanın en önemli üniversitelerinin de Londra’da yer aldığına vurgu yapan Emre, şu ifadeleri kullandı:
“Bu üniversitelerle sanayi ve ekonomi arasında güçlü bağlar var. Bu bağları inceledik. Tasarım, dizayn, mimarlık, performans sanatları gibi ciddi yatırımlar da yine İngiltere’de. Buna bağlı sektörleri de düşündüğümüzde yaratıcı ekonominin istihdam sayısı 5 milyonu aşıyor. ‘Bu Türkiye’ye nasıl bir model olabilir?’ diye inceledik. ‘Türkiye’de sosyal adaleti gerçekleştirmek ve ülkenin bütününde bölgeler arası eşitsizliği gidermek için ne yapabiliriz?’ diye değerlendirmede bulunduk.”
"YENİ BİR ÇERÇEVE"
Kılıçdaroğlu’nun ay sonu Almanya’ya yapacağı ziyarete ilişkin de bilgi veren Emre, “Almanya dünyanın en önemli ekonomilerinden. Bir eşgüdümlü piyasa ekonomisi örneği. Böyle bir ekonominin Türkiye’ye örnek olabilecek yönleri var” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun ay sonunda açıklaması beklenen ekonomi vizyonuna ilişkin de konuşan Emre, şunları kaydetti:
“Genel başkanımızın açıklayacağı ekonomik program daha çok bilim, teknoloji alanlarıyla doğrudan ilgili olacak. Bilim, teknoloji, mühendislik alanlarında derinlemesine yapılan araştırmaların makale sayfalarında kalmaması, ekonomik gelişmeye katkı sağlaması konusunda kapsamlı ve önemli müjdeler içeren bir açıklama olacak. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında nasıl bir ekonomik çerçeveyle ortaya çıkacağımızı anlatmış olacağız. Şu ana kadar Türkiye üç sanayi devrimi kaçırdı. Genel başkanımızın ortaya koyacağı bu vizyonla Türkiye bu 4. Sanayi Devrimi’ni yakalayacak.”
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