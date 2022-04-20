Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Gelin bu gece, bu acı meseleyi konuşalım…

20 Nisan 2022 Çarşamba, 21:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu, "Ahlâk, devletin temelidir. Türkiye’nin onurunu Suudi Konsolosluğunun bahçesine gömenler, devletin temellerini sarstılar. Gelin bu gece, bu acı meseleyi konuşalım…" ifadelerine yer verdi.

Ahlâk, devletin temelidir. Türkiye’nin onurunu Suudi Konsolosluğunun bahçesine gömenler, devletin temellerini sarstılar. Gelin bu gece, bu acı meseleyi konuşalım… pic.twitter.com/J388z911Oc — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 20, 2022

Kılıçdaroğlu, bir süredir dini kanaat önderleri, ilahiyatçılarla görüştünü söyleyerek, ülkenin geleceğini konuştuklarını dile getirdi. CHP lideri, ilahiyatçıların istisnasız her görüşmede din ve ahlakın ele ele gitmesi gerektiğini söylediklerini aktardı.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Ahlaklı olmak için dindar olmanıza gerek olmayabilir ama gerçek bir dindar olmanız için ahlaklı olmanız şart.





Bugün Erdoğan "İsrail ile ilişkilerimiz başkadır, Kudüs başkadır" dediğinde bu konuyla ilgili olarak sizlere seslenme ihtiyacı duydum. Çünkü bu sorun Türkiye'nin sorunu haline gelmiş durumda. Belki de Türkiye'nin en büyük sorunu "o başka bu başka" anlayışıdır. Onun için bazı çok zengin ülkeler bu anlayış yüzünden hiç değer görmezler. Kabile devleti ile anılırlar. Kendini bir şey ile tanımlamak ama insan varlığının en önemli şartı olan ahlak kısmını da önemsememek... Yani Mevlana'nın deyimiyle cebi zengin ruhu fakir olan insan olmak...

"KAŞIKÇI'NIN YAKININDAN RANDEVU İSTEDİM"

Bu saray ve şurekası onurumuza fiyat biçiyor. Çünkü değer bilmiyor. Ne olursanız olun neye inanırsanız inanın topraklarınızda korkunç bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı'ya fiyat biçemezsiniz. Mavi Marmara şehitlerine bir fiyat biçemezsiniz. Biçerseniz fiyatını kadar algılanırsanız. Değer görmezsiniz.





Türkiye'yi buraya getiren işte bu fiyat biçen değer bilmeyen zihniyettir. Ahlaklı olmadan dindar olmadı durumundadır. Ne olursak olalım ahlaklı olalım.



"ERDOĞAN, SEN KAŞIKÇI DAVASI İLE BU DEVLETİN MEMLEKETİN EGEMENLİĞİNİ SATTIN"



Bu arada Cemal Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim. Mavi Marmara şehitlerinin yakınlarından da isteyeceğim.





Sana gelince Erdoğan, sen Kaşıkçı davası ile bu devletin memleketin egemenliğini sattın. Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün sen, utanmalısın!

AYRINTILAR GELİYOR...