Kemal Kılıçdaroğlu'nu görünce dert yandılar: 'Ancak sarayda oturmasını biliyor'

28 Eylül 2021 Salı, 16:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na; Bilecik Bozüyük’te pazardaki pahalılıktan bahseden yaşlı kadın, elindeki cüzdanı ve pazar poşetini göstererek, “Bu doluysa bu dolar. Bu yarım boşsa bu yarım dolar” dedi. Kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da “Televizyonlara çıkıyor arada bir. Şimdi de fakirlik diyor, şeylik yok diyor. Nasıl fakirlik yok. Allah’ım yarabbi” tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde; Küçük Sanayi Sitesi’nde esnafın derdini dinledi.

Kılıçdaroğlu’na bir mobilyacı esnaf, geçen yıla göre sunta fiyatlarının 7 kat arttığını belirterek, “7 misli zam yaptılar… Bize söylenilen şu anda yurtdışına veriliyor. Yurtiçine gelecek sıra” dedi.

YAŞLI KADIN PAHALILIKTAN DERT YANDI

Kılıçdaroğlu esnafın sorularını dinlerken karşılaştığı yaşlı bir kadın, alışverişe gittiğini belirterek, elindeki cüzdanı ve alışveriş poşetini gösterdi ve “Bu doluysa bu dolar. Bu yarım boşsa bu yarım dolar” dedi. Kadın, 150 lira parası olduğunu söyledi.

Kadın, “20 senedir bunun kahrını çekiyoruz. 20 senedir ne yaptığını siz biliyorsunuz. Artık gömün şunu” dedi. Kılıçdaroğlu, kadına “Gömeceğim, gömeceğim. Meraklanma” diyerek tebessüm etti. Kadın, “Oyumuzu verirsek aşağı düşer” diye ekledi. Kılıçdaroğlu da “Zaten bu iş oyla olacak” dedi.

Alışverişe giden başka bir kadın da 200 lira ile çantalarını dolduramadıklarını dile getirerek, “200 lira vardı, çantayı dolduramadık. EYT çıksın istiyoruz. Eşim emekli bir sürü vergi kesiliyor. Elimize maaş geçmiyor. Şikayetlerimizi sizden başka dinleyen yok” diye konuştu.

Yaşlı kadın ise araya girerek, “Ancak sarayda oturmasını biliyor. Televizyonlara çıkıyor arada bir. Şimdi de fakirlik diyor, şeylik yok diyor. Nasıl fakirlik yok. Allah’ım yarabbi. Öğrenciler yatıyor. Yok, Gezi olaylarından şeylermiş… Gez bakalım içlerine, gir içlerine. Sor, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz” diye tepkisini sürdürdü.

“MALULEN EMEKLİ YAPMADILAR”

Eskiden kamyon şoförlüğü yaptığını ve geçirdiği kaza sonrası ayağını kaybettiğini dile getiren bir tatlıcı ise kendisine engelli maaşı bağlanmamasından şikayet etti.

Tatlıcı, “1180 lira sakatlık maaşım var. Kazadan sonra hanım da girdi işe. Bir de tatlı satıyorum. 1180 lira para ile hanım da asgari ücret alıyor. Geçinmeye çalışıyorum. Raporlarım heyetlere gitti. Şey oluyormuş, ben malulen emekli olamıyormuşum. Sigortam da yettiği halde emekli yapmıyorlar” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’na başka bir yaşlı kadın da 150 liraya ancak pazar alışverişini yapabildiğini anlatarak, cüzdanının içini gösterdi. Kadının cüzdanında para olmadığını gören Kılıçdaroğlu, “Para kalmamış” dedi. Kadın, “Yeter, ne yapalım” diye cevap verdi. Kadın pazarın pahalı olduğuna dikkat çekti.

“PRİM ÖDEDİKÇE MAAŞ DÜŞÜYOR”

EYT’li başka bir sanayi esnafı da 29 yıldır sigortalı çalıştığını, yaş şartına takıldığını belirterek, “(Prim) Ödedikçe maaş düşüyor. Ödemesek, sağlık, çoluk çocuk” dedi. Esnaf, maliyetlerinin arttığını kaydederek, “Özellikle 2021 yılı. Her şeye zamlar geldi. Sac, demir hepsine. Demirin genelinde, demir ile imal edilen bütün ürünlere ciddi zam geldi” dedi.

Kılıçdaroğlu, demire gelen zamlardan inşaat müteahhitlerini de şikayetçi olduğunu hatırlattı. Esnaf emeklilikle ilgili yasayı anlamadığını kaydederek, “Bir taraftan prim ödüyorum, bir taraftan ödedikçe maaşım düşüyor. Bunu aklım almıyor” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ise “Bunu kimsenin aklı almaz. Şeytanın aklına bile gelmez” diye yanıt vererek, yasa TBMM’de görüşülürken karşı çıktıklarını anımsattı.

“YÜZDE 100 ZAM GELDİ”

Kılıçdaroğlu bir araba lastikçisinin dükkanına girdi. Esnaf, traktör lastikleri satmanın yanında tarımla da uğraştığını aktararak, lastik fiyatlarına gelen zammı “Yüzde 100 zam geliyor. Her şeyde. Tarımda da. Yüzde 100’den fazla. Gübrede yüzde 150’lere yaklaştı” dedi.

LGP montajcısı tamirci esnaf da oğlu ile beraber Kılıçdaroğlu’nu karşıladı. Esnaf, işlerinin durgun olduğuna dikkat çekerek, “Gazın litresi olmuş 5 lira. Montaj yok, iş yok. Normalde burada 5-10 tane araba olması lazımdı. Yok işte. Geçen yıl 3 liraydı LPG’nin litresi şimdi 4,5 lira, 5 lira oldu. Millet taktırmıyor, montaj pahalı, tank pahalı. 1,5- 2 yıldır cepten yiyoruz” diye konuştu.

Yağ satan başka bir esnaf da Kılıçdaroğlu’nun “Yağ satıyorsunuz” sözüne, “Bu memlekette insanlar insan satıyor. Biz de yağ satıyoruz” yanıtını verdi.

“ÇİFTÇİYE DAMLATIRSANIZ, BİZE AKACAK”

Esnaf, yağ fiyatlarını geçen yıla oranla 2 kat arttığını bildirdi. Başka bir tamirci de sorunlarını Kılıçdaroğlu’na şu sözlerle aktardı:

“İşlerimiz durgun. Biraz değil fazla durgun. 2-2,5 aydır aldığım para dükkânın çay parasını çıkartıyor. Adam 6 ayda değişecek yağı 2 yılda değiştiriyor. Çiftçiden de bir şey alamıyoruz. Çiftçinin 40 bin lira alacağı var ama para yok ortada. Oradan alacak, buraya dağılacak, sebepleneceğiz. Çiftçinin durumu da iyi değil. Gübre 120 liradan 300 liraya, mazot 5 liradan 8,5 liraya çıktı. Çiftçiye yardımcı olursanız onlar bize yardımcı olur. Ona damlatırsanız, bize de akar… İstediğimiz tek şey köylüye yardımcı olun. Şu hayvan işi. Kesimde dahi alan yok… 1,5 senedir hiçbir şeyimiz yok. Ağzımızın tadı yok. Allah’tan ki hak etmişiz bir emeklilik. Allah devlete, size zeval vermesin.”

Başka bir sanayici esnaf da Kılıçdaroğlu’na “Bu memlekette bu zamları durdurun. Bu zamla dursun. Bu ay gelen elektrik yetti” dedi.