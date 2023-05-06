Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin 'mermi' tehdidine yanıt

Son dakika haberi... Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı için "Alsalar alsalar vücutlarına mermi alırlar" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Twitter hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Mafyalar, militanlar, SADAT’çılar, 5’li çeteler, domuz bağcılar bir araya geldi, Türkiye’yi tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 22:21
Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin 'mermi' tehdidine yanıt
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tehdidine yanıt verdi.

Bugünkü açıklamasında Millet İttifakı'nı hedef alarak "Alsalar alsalar vücutlarına mermi alırlar" diyen Bahçeli'ye, Kılıçdaroğlu şu sözlerle yanıt verdi:

"Mafyalar, militanlar, SADAT’çılar, 5’li çeteler, domuz bağcılar bir araya geldi, Türkiye’yi tehdit ediyor. Bunları ilk turda tarihin çöplüğüne gömeceksin genç, sonra da Bay Kemal hepsini ait oldukları yere gönderecek. Sana söz!"

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Yalova'da yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alır" demişti.


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