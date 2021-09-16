Kemal Okuyan hakkında soruşturma

16 Eylül 2021 Perşembe, 15:14

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yeni açılan bir soruşturma ile ilgili olarak ifadesi alınmak üzere İzmir Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı.

Soruşturmanın içeriği bilinmiyor.