Kemal Okuyan hakkında soruşturma
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan hakkında soruşturma açıldı.
Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yeni açılan bir soruşturma ile ilgili olarak ifadesi alınmak üzere İzmir Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı.
Soruşturmanın içeriği bilinmiyor.
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