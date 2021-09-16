Kemal Okuyan hakkında soruşturma

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan hakkında soruşturma açıldı.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 15:14
Kemal Okuyan hakkında soruşturma
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Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yeni açılan bir soruşturma ile ilgili olarak ifadesi alınmak üzere İzmir Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı.

Soruşturmanın içeriği bilinmiyor.  


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