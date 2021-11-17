Kemal Özkiraz ve İbrahim Kahveci, yetkililerin ekonomiye dair açıklamalarını yorumladı
Araştırmacı Kemal Özkiraz ve ekonomist İbrahim Kahveci, iktidar kanadının “Kombinizi kısın, porsiyonunuzu küçültün, aç olan bağırmaz” gibi söylemlerini “Sokaktan, gerçeklikten çok koptular. Çekirdek seçmene hitap etmeye başladılar” şeklinde yorumladı.
Ekonomik kriz derinleşirken politika üretemeyen AKP’liler, giderek yoksullaşan halkın tepkilerini yatıştırmak için şaşırtıcı söyemlere başvuruyor. Eski Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, “Kur yükselince telaşlanıyorum” diyen Ahmet Hakan’a, “Dolarla mı maaş alıyorsunuz?” çıkışı ile başlayan süreçte doğalgaz zammına “Kombinizi bir derece kısın”, “İktidarımızdan önce birçok kurumda kalorifer yoktu” söylemleri eşlik etti. “Aç olan ‘açım’ diye bağırmaz” söylemlerine Emine Erdoğan “Porsiyonlarımızı küçültelim”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Ekonominin kitabını yazdık” diyerek katıldı. Muhalefetin tepkisini çeken AKP’lilerin açıklamaları “Sokaktan, gerçeklikten çok koptular” şeklinde yorumlanıyor.
‘BAŞKA BİR DÜNYA VAR’
Avrasya Araştırma Şirketi’nin sahibi Kemal Özkiraz ve ekonomist İbrahim Kahveci iktidar partisi yetkililerinin açıklamalarını Cumhuriyet’e yorumladı.
- Kemal Özkiraz: Bu açıklamalar yılların kibriyle ilgili. Sokaktan, gerçeklikten çok koptular. Erdoğan dışında hiç kimse bu zamana kadar oy kazanmak için bir şey söylemek zorunda kalmadı, siyaset yapmadı. Toparlanmak için artık Erdoğan’ın söyledikleri de yeterli gelmiyor. Öyle olunca siyaset acemisi olan herkes “Bende konuşayım” diyor ama bu seferde saçmalıyorlar, çünkü hiç alışık değiller, sokaktan uzaklar. Muhalefetin yalan söylediğine, sokakta hiçbir problem olmadığına, insanların aç olmadığına ve dört dörtlük yaşadığına inanıyorlar.
- İbrahim Kahveci: Bu açıklamalarının bir kısmını dini argümanlar süslüyorlar. Burada başka bir dünya var. Bu dünyada gerçeğin hükmü yok. Gerçeğin hükmü olmayınca her şeyi söyleyebiliyorsun. AKP, son seçimde din ve milliyetçiliğin yaygın olduğu yerlerde oyunu artırdı. Kalesi denilen yerlerde oy kaybetti. AKP’nin şehirli seçmeni kendisini terk ediyor. Böyle olunca din ve milliyetçiliğin etkili olduğu, şehirli olmayan, şehrin kırsal varoş kenarında kalan çekirdek seçmene hitap etmeye başladılar. Çekirdek seçmeni korumaya çalışıyorlar. Gerçek olmayan bu söylemlerin tek adresi bu. Ters tepkisi de AKP büyük oranda şehirli seçmenini kaybetme hızını artıracak.
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